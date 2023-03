Najlepszy deweloper w Zachodniopomorskiem nagrodzony [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Podsumowano pierwszą edycję konkursu na zachodniopomorskiego dewelopera za rok 2022. Spośród dziewięciu inwestycji - najlepszą okazały się zlokalizowane przy ul. Pergolowej w Szczecinie - "Tarasy Krzekowo".

To osiedle mieszkaniowe składające się z 40 nowocześnie zaprojektowanych budynków z przestronnymi tarasami.



Nagrodę "Szklany Skyscraper" otrzymała firma "Gryfbud". Budowa trwała trzy lata. Powstało 80 dwupoziomowych mieszkań z tarasami na dachu - mówi prezes zarządu firmy Grzegorz Rutkowski. - Dla mnie to jest wielkie wyróżnienie, ponieważ zawsze tworząc swoją firmę chciałem stworzyć coś unikatowego i nie pozostawić po sobie zwykłej sztampy. Teraz jest to unikalna inwestycja w naszym Szczecinie. Jest to unikat pod względem architektonicznym z uwagi na układ budynków i ukształtowanie oraz intymność lokatorów.



Rynek mieszkaniowy w Polsce jest bardzo różnorodny - mówi Diana Sienkiewicz wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. - Chcemy takie właśnie trendy promować, czyli w dobrym znaczeniu deweloperkę. Takie wzorcowe praktyki na rynku deweloperskim, żeby też pokazać obywatelom społeczności zachodniopomorskiej, że można budować przyjaźnie, że można budować dobrej jakości budownictwo i ten rynek mieszkaniowy naprawdę może iść w dobrym kierunku.



Organizatorem konkursu jest Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.