Środowiskowe Domy Samopomocy z dodatkowym wsparciem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

3 miliony 300 tysięcy złotych trafi dodatkowo do Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie zachodniopomorskim.

Pieniądze otrzymają Domy, gdzie osoby niepełnosprawne przebywają w ciągu dnia. Ma to zmniejszyć uciążliwości związane z inflacją.



- Do końca marca, czyli już do jutra 1 milion 600 tysięcy złotych zostanie przelane na konta Środowiskowych Domów Samopomocy po to, żeby wsparcie ruszyło w pierwszym półroczu. Nie mówimy o czymś, co się będzie działo za kilka tygodni, za kilka miesięcy, tylko o tym, co się dzieje tu i teraz - podkreślił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Pieniądze trafią do 42 gmin i sześciu powiatów.



- Środowiskowe Domy Pomocy wykonują absolutnie poważną, ciężką i pożyteczną pracę. Osoby, które tam mogą znaleźć opiekę, osoby dotknięte rozmaitymi deficytami muszą taką opiekę mieć także po to, żeby osoby, które opiekują się nimi na co dzień miały tę chwilę wytchnienia - dodał poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.



Cześć z tych środków będzie przeznaczone na wynagrodzenia.



- Mamy bardzo ciężką sytuację; musimy mieć wykwalifikowaną kadrę i mamy wykwalifikowaną kadrę. Ale przy tych wynagrodzeniach jest to niemożliwe, żeby ich utrzymać w pracy - mówi Anna Cokan ze Stowarzyszenia w Stargardzie.



W naszym regionie ze Środowiskowych Domów Samopomocy korzysta ponad 2 tysiące osób.