Radni Gryfina bronią Papieża

Papież Jan Paweł II. Fot. [Zdzisław Sowiński]

Uchwałę w sprawie ochrony dobrego imienia papieża Jana Pawła II przyjęła w czwartek Rada Miasta Gryfino. Radni podziękowali też mieszkańcom za zaangażowanie się w obronę papieża Polaka, mówi radny Rady Miejskiej Tomasz Namieciński.

- Głosy w Radzie Miejskiej były podzielone, natomiast niektórzy sugerowali, że to nie to miejsce, nie ten czas. Uważam, że my jako Polacy, jako mieszkańcy Pomorza Zachodniego, gminy Gryfino naprawdę powinniśmy bronić autorytetów - mówi Namieciński.



Radny podkreślił że próba ataku na Papieża Jana Pawła II może też dotknąć inne autorytety w Polsce.



- Za chwilę może się okazać, ja o tym mówiłem na sesji, jakieś wzmianki ukażą się na temat marszałka Józefa Piłsudskiego albo Tadeusza Kościuszki. Uważam, że powinniśmy bronić wszystkich naszych autorytetów - dodaje Namieciński.



Za uchwałą głosowało 11 radnych, siedmiu nie wzięło udziału w głosowaniu.



2 kwietnia w Szczecinie odbędzie się Marsz Papieski, który rozpocznie się mszą świętą w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Zwycięstwa.