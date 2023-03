Świnoujście z zakazem dostępu do zabytków? To możliwe

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Brak lub ograniczony dostęp do zabytków Świnoujścia - to widmo jakie zawisło nad wyspiarzami. Wszystko przez czasowy zakaz przebywania w okolicach Terminalu LNG, który może zostać wprowadzony w każdej chwili.

Zakaz przebywania w promilu 200 m od granicy nieruchomości, na której znajduje się świnoujski Terminal LNG, w tej chwili jest teorią. Jednak teorią, która może wejść w życie, a tego właśnie najbardziej obawiają się zarządzający zabytkami w pobliżu portu - Latarnią Morską i Fortem Gerharda.



- Wprowadzanie do tej strefy wyłączenia jedynych dróg dojazdowych do posesji kąpieliska prawobrzeże, zdaje się być rzeczą skrajnie nielogiczną - mówi Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Organizacji Turystycznej. - Najbliższa droga dojazdowa, która umożliwia korzystanie z plaży na prawobrzeżu jest w Międzyzdrojach. Prezes ŚOT-u dodaje, że ewentualne ograniczenie ruchu dotyczyło będzie nie tylko samych zabytków.



Barbara Michalska, zastępczyni prezydenta Świnoujścia zapewnia, że samorząd tematu nie zbagatelizuje.- Dostęp do terenów publicznych należy nam się prawnie, co wynika z ustawy o drogach z konstytucji. Finansujący alternatywne dojazdy musi być ewidentnie ten, który wprowadza ograniczenia.



Dyskusja z udziałem m. in. samorządu Świnoujścia na temat szczegółów niniejszej ustawy ma się odbyć w najbliższy poniedziałek w Urzędzie Wojewódzkim.