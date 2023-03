Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Płacił za zakupy fałszywymi pieniędzmi - stanie przed sądem. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

30-letni mężczyzna, we wrześniu ubiegłego roku, zapłacił podrobionym banknotem o nominale 100 złotych, w jednym sklepie w Szczecinie, z kolei w drugim - próbował to zrobić. Wątpliwości co do jego autentyczności miał pracownik sklepu.



Podejrzany w przeszłości był karany sądownie, za niepłacenie alimentów i kradzieże. Przyznał się do winy.