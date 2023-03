źródło: GDDKiA Szczecin/Twitter źródło: GDDKiA Szczecin/Twitter źródło: GDDKiA Szczecin/Twitter źródło: GDDKiA Szczecin/Twitter

Do końca tygodnia gotowa będzie cała nawierzchnia w tunelu w Świnoujściu.

Na budowie wykonano już warstwę ścieralną na odcinkach wjazdowych. To już końcówka prac w stałej przeprawie pod Świną.



Trwają również prace wykończeniowe oraz testy i uruchamianie systemów tunelu. Prace mają potrwać do 15 czerwca. Przeprawa ma prawie 1,5 km.



Koszt inwestycji to 950 milionów złotych.