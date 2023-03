Budowę statku rozpoczęto od cięcia blach. źródło: https://remontowa-rsb.pl/aktualnosci/start-budowy-czwartego-niszczyciela-min-remontowej-shipbuilding/

Ruszyła budowa trałowca ORP Jaskółka w Remontowej Shipbuilding w Gdańsku.

Okręt trafi do 12. Dywizjonu Trałowców w Świnoujściu i będzie wchodził w skład 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Budowę statku rozpoczęto od cięcia blach.



To druga seria trałowców, których budowę rozpoczyna polska stocznia. Poprzednie trzy jednostki stacjonują w Gdyni i wchodzą w skład 13. Dywizjonu Trałowców. Formacja ta też podlega 8. Flotylli Obrony Wybrzeża ze Świnoujścia.



Druga seria trałowców będzie się różnić od pierwszej silniejszym sterem strumieniowym i inną armatą.



ORP Jaskółka ma wejść do służby na przełomie 2026 i 2027 roku. W ramach drugiej serii powstaną też trzy trałowce. Będą one stacjonować w Świnoujściu.