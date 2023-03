Ulicami Szczecina przejdzie Akademicka Droga Krzyżowa

Młodzież, studenci i całe środowisko akademickie wyruszy dziś ulicami Szczecina na Akademicką Drogę Krzyżową. Początek o godz. 20 na pl. Lotników.

To już tradycja: ostatniego piątku przed Niedzielą Palmową, kiedy ruszamy ulicami miasta, by przeżyć 14 stacji Drogi Krzyżowej Chrystusa - mówi ks. Marcin Stefanik, duszpasterz akademicki "W Sercu" u chrystusowców.- W tym roku - wcale nie umniejszając intencji z roku ubiegłego, kiedy w dalszym ciągu myślimy i modlimy się o pokój na Ukrainie i na całym świecie - chciałbym, aby droga krzyżowa przebiegała pod motywem pamięci i modlitwy w intencji naszej ojczyzny, czyli tego wszystkiego, co będzie się działo w naszym kraju w tym roku - powiedział.Zakończenie Drogi Krzyżowej przed pomnikiem św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach.- Zapraszam wszystkich; całe środowisko akademickie, studentów, ale też wszystkich, dla których ważna jest nasza ojczyzna, dla których ważny jest Jan Paweł II, który zawsze mówił o ojczyźnie jako o swojej matce - dodaje ks. Marcin, który zaprasza także młodzież i kandydatów do bierzmowania.