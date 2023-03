Złodzieja perfum zatrzymała szczecińska policja. 35-latek kradł w galerii handlowej. Przywłaszczył sobie perfumy o wartości 550 złotych.

Udało się go zatrzymać, dzięki nagraniom z monitoringu. Został zatrzymany w swoim mieszkaniu.



Funkcjonariusze, przeglądając monitoring w sklepie zauważyli, jak sprawca kradzieży przy kasie rozmawia z kobietą robiącą tam zakupy. Ustalili jej dane i pojechali do miejsca zamieszkania.



Ku zdziwieniu policjantów drzwi otworzył mężczyzna, który dokonał kradzieży. 35-latek przyznał się do winy. Jak się okazało kobieta z którą rozmawiał była jego żoną i nic nie wiedziała o tym, co zrobił mąż.



Mężczyzna oddał skradzione perfumy. Teraz czeka go postępowanie.