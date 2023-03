Sanepid: "Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy"

źródło: https://pixabay.com/pl/2103219/jennyfriedrichs/CC0 - domena publiczna

Problem próchnicy u dzieci, profilaktyka zgryzu czy wpływ odżywania na stan zębów - o tym mówili specjaliści podczas konferencji zorganizowanej przez Zachodniopomorski Sanepid.

Odbyła się w ramach Światowego Dnia Zdrowia. Wzięli w niej udział specjaliści, ale także nauczyciele i dyrektorzy szkół i przedszkoli. Sanepid od 2015 roku realizuje program "Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy". Chodzi o to, by dzieci nauczyć jak ważne jest dbanie o zęby.



- Celem głównym naszego programu "Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy" jest kreowanie właściwych postaw wobec zdrowia jamy ustnej szczególnie wśród dzieci, które są i uczestniczą w naszym programie i odwiedzają właśnie swoje placówki, czyli żłobki i przedszkola na terenie naszego województwa. To też zwiększenie świadomości ich rodziców - mówiła Monika Sawicz z zachodniopomorskiego sanepidu.



W ramach programu organizowane są pogadanki, zabawy edukacyjne i konkursy.



Według danych próchnicę ma prawie 90 procent dzieci w wieku 7 lat. W wieku 12 lat próchnica zębów stałych diagnozowana jest 80 procent dzieci.