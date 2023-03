Radni PiS-u: zwroty za postój w strefie Stare Miasto powinny być automatyczne [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Co najmniej sześć milionów złotych będzie musiała zwrócić szczecińska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne kierowcom parkującym w strefie zamieszkania Stare Miasto.

Chodzi o tzw. "górny taras", który od roku 2020 - uchwałą Rady Miasta - został wyłączony z kategorii dróg publicznych. Po ponad dwóch latach wyłączenie to - decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - zostało jednak całkowicie uchylone.



Po wyroku WSA, zwrot kierowcom nienależnie pobranych opłat powinien nastąpić automatycznie - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Marcin Pawlicki.



- Mamy duże wątpliwości, co do sposobu zwrotu tych należności, według nas powinno to pójść w trybie automatycznym. Te przelewy, te wysokie dosyć opłaty - 200 zł często robione były właśnie w tej formie. Wiadomo jest więc na jakie konta trzeba te pieniądze zwrócić. Oddanie tych kosztów powinno być automatyczne - dodaje Pawlicki.



Zdaniem radnych Prawa i Sprawiedliwości istnieje duża obawa, że spółka NiOL szukać będzie sposobów, aby uniknąć tej formy zwrotu nienależnie pobranych opłat.