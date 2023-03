Ul. Wojciecha 1. Wystawa o Powstaniu Styczniowym [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W bramie kamienicy przy ul. Wojciecha 1 można zobaczyć wystawę "Powstanie Styczniowe w oczach Zachodu".

Autorem jest antykwariusz dr Wojciech Lizak - na ekspozycji przedstawiono oryginalne grafiki z epoki.



- Tutaj jest dużo, do tej pory nigdy w Polsce nieoglądanych i niepublikowanych, grafik z czasopisma Le Charivari. Ono wychodziło przez 120 lat we Francji i zawsze zatrudniało najlepszych rysowników. To było pismo, które patrzyło z dużą sympatią i empatią na Polaków - podkreślił dr Lizak.



Tak, jak Zachód pomagał Polakom podczas powstania styczniowego w 1863 roku, tak dziś pomaga Ukrainie - dodaje dr Wojciech Lizak.



- To "wypisz-wymaluj" to samo, jak dziś Zachód traktuje Ukraińców. Na przykład pani Oksana Zabużko, którą bardzo lubię, opowiada teraz to samo na temat, jak Ukraińcy są postrzegani przez Zachód, tak samo jak te grafiki i satyry publikowane w Le Charivari wtedy o Polakach - dodał.



W bramie przy ul. Wojciecha 1 wystawę będzie można oglądać w piątek i w sobotę, a poźniej trafi do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.