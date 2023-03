Straż Graniczna w Świnoujściu zaprasza na Dni Otwarte [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Jak pracują, czym jeżdżą i pływają strażnicy graniczni w Świnoujściu - to wszystko można było zobaczyć na własne oczy. Pomorski Dywizjon zorganizował dni otwarte dla młodzieży i dzieci.

Czasu na zwiedzanie nie było wiele, ale był on intensywny. Przy nabrzeżu z jednostkami straży pojawił się tłum chętnych do zwiedzania jednostek i do rozmowy.



- Pomorski Dywizjon otworzył nabrzeże, przy którym znajdują się jednostki pływające. Jesteśmy tu z placówką Straży Granicznej ze Świnoujścia, która wystawiła swój sprzęt, na którym codziennie pełni służbę. Przyszły szkoły morskie, szkoły podstawowe, jest zainteresowanie. Zależy nam na osobach, które uczą się w technikach morskich - powiedział chorąży sztabowy Mariusz Lenkiewicz, specjalista Sekcji Osobowo-Szkoleniowej Pomorskiego Dywizjonu w Świnoujściu.



- Jesteśmy ciekawi, jak to wszystko działa, jakie są procedury zatrzymania statków i przeprowadzania kontroli... - mówili uczniowie.



Funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej dzień otwarty prowadzili w Świnoujściu, Gdańsku, Gdyni, Skórczu i Elblągu.