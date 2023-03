Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

W szczecińskiej Alei Kwiatowej trwa Jarmark Wielkanocny.

To tam, jak co roku, rozstawione są drewniane domki, a w nich m.in świąteczne potrawy i ręcznie robione ozdoby wielkanocne.



- To jest zajączek. Postawię go, przyjadą dzieci i niech się bawią albo go schowam, żeby któreś znalazło. - Taki rodzinny klimat jest. Mnie się podobają takie jarmarki, bo ludzie są bardzo sympatyczni, wobec siebie. To się zdarza. Jeden człowiek do drugiego się uśmiecha - mówią mieszkańcy.



Wielkanocny jarmark potrwa do niedzieli.