Akademicka Droga Krzyżowa ulicami Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Studenci i przedstawiciele środowiska akademickiego przeszli ulicami Szczecina, by przeżyć czternaście stacji Drogi Krzyżowej Chrystusa.

To już tradycja w ostatni piątek przed Niedzielą Palmową. Blisko 300 uczestników Akademickiej Drogi Krzyżowej wyruszyło o godzinie 20 z placu Lotników, kierując się przed pomnik św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, gdzie zakończyli swoją wędrówkę.- Budujemy własną wspólnotę - studencką - mówili uczestnicy Akademickiej Drogi Krzyżowej. - Poczułam potrzebę serca, żeby pójść. Modlę się za ojczyznę, za nasz kraj. Po prostu to świadectwo i pokazanie, że nie wstydzę się wiary, jestem osobą wierzącą. Jesteśmy młodymi ludźmi, którzy potrzebują wsparcia, wspólnoty modlitewnej - to motywy uczestników.- Dajemy świadectwo wszystkim, którzy tu mieszkają. Nie zamykamy się w przestrzeniach kościelnych, ale chcemy pokazać innym, że to dla nas ważne i chcemy zamanifestować swoją wiarę - podkreśla chrystusowiec ks. Marcin Stefanik, duszpasterz akademicki "W Sercu".W tym roku uczestnicy Akademickiej Drogi Krzyżowej modlili się w intencji naszej ojczyzny i wszystkiego tego, co czeka nas w 2023 roku.