Police: Z Irlandią o zwycięstwo w turnieju

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Piłkarska reprezentacja Polski do lat 16 rozegra w sobotę ostatni mecz w turnieju UEFA Development CUP.

W Policach kadra trenera Rafała Lasockiego zmierzy się z Irandią Północną. Stawką tego pojedynku będzie pierwsze miejsce, bowiem oba zespoły wygrały dwa dotychczasowe spotkania i mają na swoim koncie po sześć punktów.



Jak mówią reprezentanci kraju Hubert Jasiak z Górnika Zabrze i Kamil Jakóbczyk z Lecha Poznań, biało-czerwoni liczą na zwycięstwo w starciu z wymagającym rywalem.



- Irlandia to też nie jest łatwy rywal i mam nadzieję, że uda nam się go pokonać jak dwóch poprzednich. Wydaje się, że to będzie ciężki przeciwnik. Mieliśmy do czynienia z Irlandią i nie było to łatwe spotkanie, ale myślę, że spokojnie możemy wykręcić dobry wynik - przyznają polscy piłkarze.



Sobotni mecz Polska - Irlandia Północna o zwycięstwo w turnieju UEFA Development CUP rozpocznie się o godzinie 10.30 na stadionie przy ulicy Siedleckiej w Policach.