"Polska staje się pancerną potęgą"

Konflikt na Ukrainie pokazał, iż potrzebna jest zwiększona produkcja amunicji, która będzie wytwarzana w rodzimym przemyśle zbrojeniowym - uważa dyrektor biura broni, amunicji i techniki rakietowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej Łukasz Malicki.

Jego zdaniem, dzięki rodzimej produkcji między innymi czołgów i armatohaubic nasz kraj staje się potęgą pancerną. Dlatego też amunicja powinna być produkowana w Polsce - przede wszystkim po to, aby odpowiadać na potrzebny krajowe, ale również dla zabezpieczenia Europy.



My dzisiaj możemy powiedzieć, że absolutnie zdolności produkcyjne w tym zakresie mamy. Mamy szerokie portfolio od amunicji małokalibrowej, średnio i wielkokalibrowej, czyli także amunicji czołgowej, amunicji moździerzowej wykorzystywanej w haubicach. Mamy także doświadczenie w produkcji rakiet, pocisków przeciwpancernych, także tych licencjonowanych i środków minowania. To doświadczenie u nas jest i z całą pewnością mamy ambicję i potrzebę zwiększania tego potencjału produkcyjnego - zapowiedział Malicki.



W piątek prezydent Andrzej Duda podpisał na poligonie w Orzyszu postanowienie dotyczące głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039. To najważniejszy dokument określający szczegółowe priorytety rozwoju Sił Zbrojnych wydawany przez prezydenta.