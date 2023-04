Marsz Papieski w niedzielę w Szczecinie. Prośba organizatorów

Marsz Papieski przejdzie w niedzielę ulicami Szczecina. 2 kwietnia przypada 18. rocznica śmierci Jana Pawła II.

O godzinie 15 msza święta w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zaraz po niej, uczestnicy wyruszą z placu Zwycięstwa w kierunku Jasnych Błoni. Tam przed pomnikiem świętego Jana Pawła II wszystko się zakończy.- Myślę, że pod pomnikiem będzie dużo światła. Prosimy, żeby zabrać ze sobą znicze i ponieść jako symbol pamięci, modlitwy, świętości, ciepła - mówi współorganizator Marszu Papieskiego ks. Tomasz Kancelarczyk, prezes Fundacji Małych Stópek.Przy pomniku papieża Polaka będzie modlitwa, ale nie tylko. - Będzie dużo też wspomnień bezpośrednich świętego Jana Pawła II. Usłyszymy jego głos albo może będziemy słyszeć cały czas ten głos. To jest takie ważne, bo osoby, które współdziałają, też nie chcą, żeby to było jakieś takie przegadane, tylko bardziej też i nas odniosło do tamtych czasów i może coś na nowo w nas obudziło - powiedział ks. Kancelarczyk.Marsze Papieskie odbędą się też w innych polskich miastach m.in. w Warszawie, Krakowie czy Lublinie.