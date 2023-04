Świąteczny klimat na szczecińskim Jarmarku Wielkanocnym

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Trwa drugi dzień szczecińskiego Jarmarku Wielkanocnego. Na mieszkańców wzdłuż alei Kwiatowej czekają drewniane stoiska z jedzeniem, słodyczami i rękodziełem.

- Czuć tutaj atmosferę świąt - mówili mieszkańcy. - Kupiłam pasztet, owsiankę, taką kurę ładną. Zadowolona bardzo jestem. Już mamy magnes, już zdążyłyśmy zjeść. Jeszcze nie wychodzimy stąd, mimo tego, że taki krótki dystans do pokonania. I dużo rzeczy do zobaczenia i do kupienia. Taki rodzinny klimat, że ja jestem bardzo zadowolona. Ja nigdy nie mówię, że drogo, bo jak ktoś nie chce, nie przychodzi, a ci ludzie z daleka przyjeżdżają, oni muszą też zarobić. Ja bardzo szanuję tych wszystkich wystawców, szkoda tylko, że tak krótko.



Jarmark potrwa w sobotę do 21, w niedzielę od 10 do 20.