"Paczka dla Bohatera". Świąteczna pomoc dla kombatantów

Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin] Fot. Kacper Narodzonek [Radio Szczecin]

Po raz siódmy stowarzyszenie "Paczka dla Bohatera" odwiedza na Wielkanoc kombatantów i przekazuje im paczki na święta.

W nich: żywność, chemia gospodarcza i potrzebne do codziennego funkcjonowania przedmioty. W akcję zaangażowani są również żołnierze.



Wizyty u kombatantów są dla nas szczególnym momentem, możemy od nich wiele zaczerpnąć - mówi starszy chorąży sztabowy Szymon Kiersk. - Staramy się chwilę z tymi ludźmi pobyć, bo ta paczka jest istotna, ale bardziej istotna jest relacja. Jest to żywa historia. Uczy to dużo pokory. Jest to niesamowity czas na pewno dla tych ludzi, że my o nich pamiętamy, ale oni też nam bardzo dużo w tym czasie dają.



W samym tylko Szczecinie zostanie rozwiezionych 150 paczek, w całym kraju ta liczba to ponad 1500 obdarowanych kombatantów.