Pięć zarzutów dla szczecińskiego adwokata Dariusza N.

Oszustwo sądowe, usiłowanie utrudniania postępowania, podżeganie do składania fałszywych zeznań i nakłanianie do targnięcie się na własne życie. To zarzuty jakie usłyszał w Prokuraturze Okręgowej znany szczeciński adwokat Dariusz N. - poinformowała Radio Szczecin prokurator Alicja Miecugowska - Kyszka.

Obrońca zatrzymanego adwokata mec. Piotr Mazuro poinformował Radio Szczecin, że nie komentuje sprawy.



Stanowisko zatrzymanego adwokata, przedstawił za to Adam Zadworny pracownik lokalnego dodatku Gazety Wyborczej. „Znalazłem się w matriksie” - mówił o swojej sytuacji w tekście Wyborczej podejrzany o pięć przestępstw adwokat.



Dariusz N. został zatrzymany w czwartek. Śledczy stawiając mu zarzuty wystąpili do sądu o tymczasowe aresztowanie. Sąd na to się nie zgodził, ale prokuratura już zapowiedziała, że po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia, złoży zażalenie na decyzję sądu.