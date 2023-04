Spotkania z wyborcami PiS w ramach „tysięcy rozmów z Polakami” w Myśliborzu

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

Zapomniano o Polsce powiatowej i gminnej, dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonał powrotu państwa do tych mniejszych miejscowości - mówił w Myśliborza poseł Leszek Dobrzyński. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „tysięcy rozmów z Polakami”, którą zapowiedział w marcu Jarosław Kaczyński.

- Spotykamy się z Polakami, rozmawiamy o tym, co żeśmy zrobili, ale także o tym przede wszystkim, co jest do zrobienia, bo przed nami wybory. Przed nami rozmowy z Polakami i przed nami zaprezentowanie programu, z którym właśnie do tych wyborów będziemy wychodzić - mówi Dobrzyński.



Poseł Leszek Dobrzyński przypomniał, że za rządów PiS powstała w Myśliborzu obwodnica i wiele innych oczekiwanych przez lata inwestycji.- Dlatego, że tutaj też jest życie, dlatego że tutaj też są Polacy, którzy płacą podatki. Pytanie czy w Żabowie, czy w takiej miejscowości Laski, czy w Barlinku, czy tam ludzie mają prawo do inwestycji, czy mają prawo do dobrych dróg, czy mają prawo do tego, żeby mieć dobre połączenie, żeby mieć dobre szkoły, ośrodki kulturalne. Mają prawo, no bo niby czemu nie?



Spotkania parlamentarzystów PiS odbywają się w całej Polsce.