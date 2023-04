Najpierw msza, potem marsz - Szczecin pamięta o rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II [DUŻO ZDJĘĆ]

W Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie rozpoczęła się Msza Święta, po której uczestnicy przejdą w Marszu Papieskim ulicami miasta. W niedzielę przypada 18 rocznica śmierci Jana Pawła II.

W wielu miejscach w Polsce dla podkreślenia dorobku pontyfikatu i nauczania Papieża Polaka organizowane są marsze. Ten szczeciński rozpocznie się zaraz po mszy, a przed kościołem jest nasza reporterka - Joanna Gralka.- Kościół jest już pełny. Wierni, którzy przyszli, mają ze sobą nie tylko palmy, bo dziś również Niedziela Palmowa, ale przynieśli między innymi portrety Jana Pawła Drugiego. Tu wierni zbiorą się i ruszą w kierunku jasnych dłoni. Marsz Papieski oficjalnie wystartuje o godzinie 16.30 z Placu Zwycięstwa i przejdzie ulicami Wojciecha i Jagiellońską, dalej przez pracowników Plac Grunwaldzki do Jasnych Błoni. Wszyscy spotkają się przed pomnikiem Świętego Jana Pawła II. Tam będzie czas na modlitwę i wspomnienie Papieża Polaka. Każdy, kto chciałby jeszcze dołączyć do marszu, proszony jest o to, by zabrać ze sobą znicze i symbole związane z Janem Pawłem II - relacjonuje Gralka.- Msza właśnie dobiega końca. Kościół jest wypełniony wiernymi. Część z nich nie zmieściła się i modliła się na zewnątrz. Przewodniczył arcybiskup Andrzej. Mówił m.in. o tym, że pontyfikat Jana Pawła II naznaczony był cierpieniem. Musimy modlić się o to, by owoce tego pontyfikatu były lepiej poznane. Dodawał, że musimy przepraszać, ale i modlić się także za prowokatorów, którzy wyrażają różne sądy na temat papieża Polaka. Dodawał również, że nadal są wystraszone środowiska, które chcą atakować Kościół i krzyż, bo to jest właśnie źródło siły dla człowieka i narodu. Za moment wierni opuszczą Kościół i rozpocznie się formowanie marszu. Ten wyruszy z około pół godziny stąd, z Placu Zwycięstwa na Jasne Błonia. Tam wspólna modlitwa przed pomnikiem Papieża Polaka. To będzie czas, by wspomnieć cały pontyfikat Jana Pawła Drugiego, ale też jego wizytę w Szczecinie w 87 roku - mówi Gralka.