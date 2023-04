Marsz Papieski w Szczecinie. Jan Paweł II był też papieżem młodych

Marsz Papieski przejdzie w niedzielę ulicami Szczecina. 2 kwietnia przypada 18. rocznica śmierci Jana Pawła II. Po mszy świętej, która rozpocznie się o 15 w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa, uczestnicy wyruszą w kierunku Jasnych Błoni przed pomnik papieża Polaka.

Organizatorzy zachęcają, żeby zabrać ze sobą wizerunek Ojca Świętego i świece. Do Marszu dołączają też studenci, podkreślając ogromną rolę papieża w nauczaniu młodych ludzi.- To dla mnie wielka duma, jakie tematy podejmował papież - przyznaje ks. Marcin Stefanik, duszpasterz akademicki "W Sercu" u szczecińskich chrystusowców. - Nie bał się podejmowania i zadawania trudnych pytań. Jak dla mnie, strzałem w dziesiątkę była inicjatywa organizacji Światowych Dni Młodzieży. W Niedzielę Palmową, kiedy ten marsz będzie miał miejsce, to jest tak naprawdę Dzień Młodych.Papież jest dla mnie wzorem, bo mówił o rzeczach trudnych i wymagających, a młodzi go słuchali. - Nawet później, już jak był biskupem czy papieżem, to dlatego, że po prostu z nimi był. Dzisiaj młodzi potrzebują prawdy i tych, którzy są prawdziwi, bo żyją wtedy tym, który jest prawdą. Myślę, że papież w genialny sposób też nam to pokazywał: nie bójmy się dążyć do prawdy, ale jednocześnie pokazywać, że trzeba też od siebie wymagać i żyć prawdziwie.Marsze Papieskie odbędą się też w innych polskich miastach m.in. w Warszawie czy Krakowie.