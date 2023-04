Eksperci o ekonomii i polityce: Inflacja w dół, stabilizacji nie będzie

Inflacja będzie spadać, zmniejszone zostaną też stopy procentowe - tak prognozuje ekonomista Jarosław Korpysa z Uniwersytetu Szczecińskiego, który był w niedzielę gościem "Kawiarenki Politycznej" Radia Szczecin.

Gospodarka światowa "przyzwyczaiła się" już do wojny na Ukrainie - powiedział Korpysa. - Następne kwartały nie będą lepsze pod względem ekonomicznym od tych kwartałów, które były w 2022 roku, ale rok pewnej stabilizacji i miejmy nadzieję, że ta dynamika wzrostu cen znacznie wyhamuje, bo też zadziałają podwyżki stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, które były od września 2021 roku.Tymczasem profesor Kazimierz Kik mówi jasno: stabilizacji nie będzie. Okres przejściowy, w którym jesteśmy, będzie jednym wielkim konfliktem. - Zwróćmy uwagę, że świat znajduje się w okresie przejściowym od hegemonii amerykańskiej do świata wielobiegunowego. I tutaj mamy do czynienia z obroną ze strony hegemonii amerykańskiej w dużym stopniu i naporem różnego rodzaju mocarstw regionalnych, rodzących się - podkreślał Kik.Profesor Kazimierz Kik dodaje, że w tym starciu jesteśmy państwem frontowym i to na dorobku. Czeka nas okres wyrzeczeń i strat ekonomicznych.