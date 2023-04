Przedświąteczny targ na Pogodnie. Towary przynieśli mieszkańcy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zdjęcia Robert Stachnik. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Setki mieszkańców Pogodna przyszło na Targ Wielkanocny, który odbywa się na placu Waleriana Pawłowskiego.

Na Targu można kupić właściwie wszystko. Towary przynieśli sami mieszkańcy Pogodna. -

Podoba mi się to, że bardzo dużo ludzi przychodzi. Jest duże zainteresowanie. Mieliśmy dzieciaki, które robiły sobie chmurki, pisanki. Robimy maskotki na szydełku, typu maskotki takie jak pszczółki. Są też mniejsze. I już tu jesteśmy któryś raz z kolei - mówią mieszkańcy.



Organizatorem Targu jest Rada Osiedla Pogodno. - To nie pierwsza tego typu impreza w tym miejscu - mówi przewodniczący Rady Marian Adamowicz. - Wystawców jak zwykle dużo, bo wszystkie imprezy, które do tej pory organizowaliśmy cieszyły się ogromnym powodzeniem. Po raz pierwszy zrobiliśmy taki miks, że połączyliśmy Jarmark Wielkanocny z pchlim targiem. I wydaje się, że to jest udane połączenie, bowiem wydzieliliśmy scenę dla tych, co mają typowo świąteczne wielkanocne wyroby i dla pozostałych, których, jak widać jest mnóstwo.



Targ potrwa do godziny 15.