Rolniczych protestów na ulicach ciąg dalszy

Kolejną serię protestów w Szczecinie zapowiadają rolnicy. Pierwszy przejazd traktorów i innego sprzętu rolniczego odbędzie się ok. godz. 12.

Rolnicy domagają się od rządu dopłat do paliwa, tańszych kredytów, a przede wszystkim rozwiązania problemu ukraińskiego zboża, które zalega w polskich magazynach, przez co polscy producenci nie mogą sprzedać swoich plonów.





Rolnicy alarmują do tego, że zboże z Ukrainy nie spełnia rygorystycznych norm i badań, którym z kolei poddawane są polskie plony. W niektórych transportach przekroczone są normy pestycydów.

Kolumna ciągników przejedzie od Wałów Chrobrego, gdzie stoi zielone miasteczko komitetu protestacyjnego do siedziby Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przy ul. Bronowickiej.- Zawartość pestycydów jest przekroczona. Są środki chemiczne, które zostały wycofane w kwietniu 2021 roku. Są substancje rakotwórcze. One są w użyciu w Ukrainie, tam na to jest zezwolenie - wyjaśniał w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" prezes zarządu Elewatora Wiktoria w Stepincy, Bogusław Gołębiewski.Drugi z protestów rolniczych odbędzie się w środę. Uczestnicy planują m.in. protest na wjeździe do centrum z Trasy Zamkowej.Więcej na temat sytuacji branży w zakładce " Na Szczecińskiej Ziemi ".