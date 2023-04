Tłumy szczecinian na Marszu Papieskim [WIDEO, DUŻO ZDJĘĆ]

Wskazał nam drogą ku wolnej Polsce, Święty człowiek, obrońca rodziny i życia - tak mówili uczestnicy marszu Pamięci Ojca świętego Jana Pawła II. Marsz wyruszył spod kościoła Najświętszego serca Pana Jezusa w Szczecinie i kieruje się pod pomnik na Jasnych Błoniach.

Na miejscu jest nasza reporterka, Joanna Gralka - Jesteśmy teraz na Placu Grunwaldzkim. W Marszu Papieskim idą tłumy wiernych. Na przedzie marszu niosą ogromny portret papieża Polaka, a tuż za nimi kolejni 70 metrowy transparent z napisem "Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi!" To słowa, które wypowiedział 16 października 1978 roku, rozpoczynając swój pontyfikat. Z głośników puszczane są homilie Jana Pawła II, a mieszkańcy dzielą się swoimi wspomnieniami o Papieżu. Wszyscy w dłoniach mają znicze. Są także portrety Papieża i flagi. Za kilkanaście minut marsz dojdzie przed pomnik Jana Pawła II na Jasnych Błoniach. Tam będzie wspólna modlitwa i wspomnienie Jana Pawła II.Był wielkim człowiekiem i będziemy go wspierać, mówili uczestnicy marszu.- To jest święty człowiek. Zrobił tak wiele dla naszego kraju, tak wiele dla naszej ojczyzny i w tej chwili te wszystkie kalumnie, które są na niego składane, są po prostu niesprawiedliwe.- Autorytet wielki, którego człowiek nawet nie ogarnie myślami.- Ludzie są niemożliwi, Papież tyle zrobił dla nas i całego świata, a oni go tak oczerniają - mówią uczestnicy marszu. - Mądre myśli przekazał i gdyby nie Jan Paweł drugi nie byłoby Polski taka, jaka jest w obecnej chwili. Nie mielibyśmy szans, po prostu Jan Paweł II obudził nas z długiego letargu - dodają szczecinianie.