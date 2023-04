Uczestnicy marszu wspominali wizytę Papieża w Szczecinie

Uczestnicy szczecińskiego Marszu Papieskiego wspominali Mszę Świętą jaką odprawił Jan Paweł II w Szczecinie w 1987 roku. Papież mówił wtedy do wiernych o miłości małżonków.

Szczecinianie szli ulicami aby uczcić Jana Pawła II w rocznicę jego śmierci.- Przecież to dla nas był wielki dzień, żeśmy z pracy zwolnieni byli. Przeżywaliśmy strasznie. To się w ogóle nie da nawet opowiedzieć.- Z dziećmi byłam jak dzieci były małe, no, żeśmy wysłuchali. Super, bardzo kochamy Papieża Świętego. Bardzo żeśmy byli tacy wzruszeni, jak Papież przemawiał.Niektórzy spędzili całą noc na Jasnych Błoniach aby wysłuchać mszy papieskiej.- Gdzieś koło drugiej, trzeciej w nocy zerwałam się ja, zerwała się moja mama, ja zabrałam moje dzieci. Jedno miało wtedy dwa latka, drugie pięć i pomaszerowałyśmy na Jasne Błonia. Na kocyku zajęliśmy, czekałyśmy. Ogromne to było przeżycie - mówi szczecinianka.W miejscu gdzie byli wierni podczas mszy papieskiej teraz stoi pomnik Jana Pawła II.Szacuje się że wtedy na mszy było ponad pół miliona osób.