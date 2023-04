Rocznica nadania praw miejskich Szczecinowi [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

3 kwietnia 1243 roku Szczecin otrzymał prawa miejskie. Nadał je miastu książę Barnim I Dobry.

Dokument lokacyjny miasta nie zachował się jednak w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Znajduje się potwierdzenie lokacji miasta, które napisano 50 lat później - mówi Paweł Gut z Archiwum Państwowego w Szczecinie. - Tu jest napisane o tym, że Szczecin otrzymuje prawo magdeburskie, że jest ława miejska, że jest sołtys. Ponadto w dokumencie tym zapisano również różnego rodzaju przywileje gospodarcze, choćby to, że miasto otrzymuje 100 łanów ziemi, ponadto lasy. Ponadto również przywilej łowienia przez mieszczan ryb w Odrze jedną milę w górę rzeki, jedną milę w dół rzeki.



Nadanie praw miejskich to właściwie opisanie ustroju miasta. To była zmiana cywilizacyjna - dodaje Paweł Gut. - Można powiedzieć, że to jest pewne połączenie, tak jakbyśmy współcześnie mówili ustawy o samorządzie gminnym wraz ze statutem, który powiedzmy później gmina na posiedzeniu uchwala i później zostaje ten statut przez władze zwierzchnie zatwierdzony.



Szczecin był lokowany na prawie magdeburskim wcześniej niż Poznań, który prawa miejskie otrzymał w 1253 roku.