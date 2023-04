Nowy sprzęt w świnoujskiej stacji dializ

W świnoujskiej stacji dializ jest w sumie 10 stanowisk. Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin/Archiwum]

Miała zniknąć ze Świnoujścia, a dziś obsługuje jeszcze więcej pacjentów. Będzie mogła przyjąć ich jeszcze więcej - do stacji dializ w Świnoujściu trafił nowy sprzęt. To dwa aparaty do hemodializ.