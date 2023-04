Policjanci pomogli w transporcie kobiety na operację ratującą życie

Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję, by ominąć korki i pilotować rodzinę do szpitala. źródło: https://szczecin.policja.gov.pl

Liczyła się każda minuta, w transporcie do szpitala pomogli szczecińscy policjanci. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Mężczyzna wiózł swoją żonę do szpitala na przeszczep.

Rodzina otrzymała telefon, że dla pacjentki jest organ i musi jak najszybciej stawić się w placówce. Natychmiast ruszyli w drogę. Pomogli policjanci, którzy zabezpieczali Marsz Papieski.



Mężczyzna podjechał do nich i poprosił o pomoc. Funkcjonariusze natychmiast podjęli decyzję, by ominąć korki i pilotować rodzinę do szpitala.



Dzięki temu kobieta bardzo szybko trafiła do placówki na operację ratującą życie.