Lekarski Egzamin Końcowy. PUM szósty w Polsce

W ubiegłym roku absolwenci PUM zajęli czwarte miejsce.

Absolwenci PUM na szóstym miejscu w Polsce. Chodzi o wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Na 300 absolwentów egzamin zdało 296. Różnice w pierwszej szóstce zestawienia są minimalne.

Pierwsze miejsce zajęli absolwenci Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, drugie - Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Tu jednak do egzaminu przystąpiło tylko 12 osób. Trzecie miejsce przypadło Uniwersytetowi Medycznemu w Poznaniu.



Lekarski Egzamin Końcowy to egzamin państwowy, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza. Trwa cztery godziny, w trakcie których przyszli medycy odpowiadają na ponad 200 pytań.