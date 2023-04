12 lat więzienia dla dzieciobójczyni

Na 12 lat do więzienia trafi dzieciobójczyni z Goleniowa - zdecydował w poniedziałek sąd.

Do zdarzenia doszło 20 stycznia 2021 roku. 38-letnia Anna R. urodziła dziewczynkę w swoim domu. Na miejsce wezwane zostało pogotowie. Zanim jednak ratownicy dotarli na miejsce, kobieta nożyczkami odcięła pępowinę po czym trzy razy ugodziła dziecko w brzuch.Doprowadziło to do krwotoku wewnętrznego noworodka. Dziecko zmarło.- Przed Sądem Okręgowym zapadł wyrok wobec oskarżonej o dzieciobójstwo popełnione w styczniu 2021 roku w Goleniowie. Sąd wymierzył kobiecie karę 12 lat pozbawienia wolności. Na poczet tej kary zaliczył okres tymczasowego aresztowania. Wyrok jest prawomocny - mówi Michał Tomala, rzecznik sądu okręgowego w Szczecinie.W listopadzie ubiegłego roku kobieta została wypuszczona z aresztu. Rodzina skazanej utrzymywała, że nie wiedziała, że kobieta była w ciąży.