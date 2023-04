Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Rozbił samochód na drzewie, w środku zostawił ranną pasażerkę. Policjanci ze Szczecinka zatrzymali 19-latka.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, na trasie między miejscowościami Żółtnica i Omulna. Kierowca uderzył w drzewo, po czym uciekł z miejsca zdarzenia. W środku została poszkodowana pasażerka, po interwencji służb trafiła do szpitala.



Policjantom udało się dotrzeć do sprawcy. To mieszkaniec gminy Szczecinek. Był trzeźwy. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie.