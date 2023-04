Dzieciobójczyni ze Szczecina wkrótce usłyszy wyrok [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

17 kwietnia wyrok usłyszy Patrycja C., matka, która miała udusić swoje 5-miesięczne dziecko.

Dziś w szczecińskim sądzie odbyła się ostatnia rozprawa, zeznawali na niej biegli.



26-latka oskarżona jest o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Kobiecie grozi dożywocie. Do zdarzenia doszło w marcu 2021 roku w Szczecinie. Jak ustalili śledczy, kobieta miała udusić chłopca.



U dziecka rozwijało się zapalenie płuc i miało problemy z oddychaniem. Często płakało. Podejrzana nie udzieliła mu pomocy. 7 marca ułożyła płaczącego chłopca na brzuchu, a następnie włożyła w jego usta tetrową pieluszkę. Dziecko udusiło się.



Kobietę zbadał psychiatra, uznał że "miała znacznie ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem." Patrycja C. została tymczasowo aresztowana. Przyznała się do zarzucanego jej czynu oraz złożyła wyjaśnienia.



Kobiecie grozi dożywocie, jeżeli sąd uzna, że działała w warunkach ograniczonej poczytalności może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.