Radni wskazali miejsce dla nowej zajezdni w Kołobrzegu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Baza miejskich autobusów w Kołobrzegu powinna zostać przeniesiona. Tak uznali miejscowi radni, którzy wskazali przyszłą lokalizację dla nowej zajezdni.

Radni zajęli się planem zagospodarowania dla terenów przy ulicy VI Dywizji Piechoty. To właśnie tu ma zostać przeniesiona baza Komunikacji Miejskiej, która obecnie funkcjonuje przy ulicy Śliwińskiego, tuż przy stadionie miejskim.



Władze miasta uznały, że lepszą lokalizacją jest działka położona poza centrum Kołobrzegu, w sąsiedztwie innej spółki komunalnej, Zieleni Miejskiej. Radni Jacek Woźniak i Izabela Zielińska mówią jednak o wątpliwościach dotyczących ulokowania autobusów w tym miejscu.



- To z kolei spowoduje wzmożony ruch autobusów tą ulicą. Znajduje się tam również cmentarz. Naprzeciwko cmentarza rozbudowuje się mieszkaniówka. Jest to również droga wjazdowa od strony Szczecina do Kołobrzegu i ten ruch samochodowy niemalże z roku na rok wzrasta. Jest tam po prostu wąskie gardło - mówią radni.



Ostatecznie większość radnych przegłosowała zmiany w planie. Nowa baza ma zostać sfinansowana m.in. ze sprzedaży terenów po obecnej siedzibie Komunikacji Miejskiej.