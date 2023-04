Największa atrakcja turystyczna Szczecina znika z ulicy... Kot Gacek odnalazł dom tymczasowy.

Zwierzak dotychczas rezydował przy ulicy Kaszubskiej. Lokalne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zdecydowało jednak, że znajdzie dla niego dom, m.in., aby odchudzić celebrytę, który cierpi na nadwagę.O kocie, odkąd użytkownicy Google okrzyknęli go większą atrakcją niż Wały Chrobrego czy szczecińska filharmonia, pisały media na całym świecie. Reuters nazwał go "Kocią Kim Kardashian".- Ja tego kotka od lat już znam, ale ostatnio, to się strasznie głośno o nim zrobiło... - Nie potrafię uwierzyć w to, że to naprawdę on, wygląda jeszcze lepiej niż na nagraniach. Jestem spełniona... - mówią turystki.Nagle pod koniec tygodnia Gacek znikł. Na lokalnych forach internetowych miłośników zwierząt zawrzało. Bo - dodajmy - w przeszłości było kilka prób zabrania kota do domu przez nieznane osoby.Pytanie "gdzie jest Gacek?" skierowaliśmy do Karoliny Winter, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i okazało się, że ponoć od wielu tygodnia były plany, żeby Gacka zabrać do przychodni na badania, m.in. dlatego że ma około 5 kg nadwagi. Udało się to 29 marca.