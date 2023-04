"W Polsce narasta nienawiść do chrześcijan" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do takiego wniosku doszli uczestnicy konferencji "Atak na świętego Jana Pawła II apogeum chrystianofobi", która odbyła się w Szczecinie.

Odnotowujemy coraz więcej wrogich działań wobec Kościoła - mówi Adam Surmacz z Fidei Defensor, stowarzyszenia, które niesie pomoc prawną.



- My przedstawiamy również tendencję chrystianofobiczną w Polsce, która narasta od wielu lat. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że ten wzrost jest o 1400 procent, w przestępstwach notowanych w prokuratorze. My natomiast złożyliśmy ponad sto zawiadomień do organów ścigania w tej sprawie - dodaje Surmacz.



Kościół zawsze był prześladowany - przypomina ksiądz Wojciech Jaźniewicz. Konflikt ze światem jest w jakiś sposób wpisany w naturę Kościoła.



- Zawsze byli prześladowani, od samego początku, od momentu, kiedy pan Jezus powiedział: "Jak mnie prześladowali, tak was prześladować będą". Nawet w czasach tego największego triumfu, również zdarzały się prześladowania, czego świadectwem jest męczeństwo Św. Stanisława - biskupa - dodaje ks. Jaźniewicz.



Zmiana prawa jest potrzebna, aby bronić chrześcijan - mówi wicewojewoda Mateusz Wagemann: - To świadczy - w mojej ocenie - o tym, że nieskuteczne są dzisiaj obowiązujące w tym zakresie przepisy i między innymi dlatego zaproponowaliśmy ustawę "W obronie chrześcijan", która w tej chwili jest procedowana. Daj Boże, aby była uchwalona jeszcze w tej kadencji. Myślę, że jest na to duża szansa



Przypomnijmy, niedawno zniszczono pomnik Jana Pawła II w Łodzi, a w naszym regionie kapliczkę w Gryfinie.