Świnoujście z zakazem dostępu do zabytków? "To realny scenariusz"[ZDJĘCIA]

Wprowadzenie zakazu przebywania w promieniu do 200 metrów od terminalu LNG jest bardzo prawdopodobne, powiedział dziś Zbigniew Bogucki, Wojewoda Zachodniopomorski, w czasie spotkania z mediami przy świnoujskim gazoporcie.

Ewentualne ograniczenia są związane ze stanem wyjątkowym. Wojewoda zapewniał, że podejmie starania, by ograniczenia były jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców.



- To spotkanie miało służyć temu, aby z jednej strony przygotować się do ewentualnego wprowadzenia takiego zakazu, co jest bardzo prawdopodobne. Z drugiej strony, aby ten zakaz miał jak najmniejsze konsekwencje negatywne dla wszystkich tych, których będzie dotyczył. Tutaj największym problemem jest ulica Ku morzu i dojazd czy to do Fortu Gerharda, czy do Latarni Morskiej, czy plaży, która znajduje się przy gazoporcie - tłumaczy Zbigniew Bogucki.



Piotr Piwowarczyk z Fortu Gerharda nie ukrywa obaw, związanych z nową sytuacją: - Wierzymy w to bezpieczeństwo, licząc na to, że zanim taka decyzja zostanie wdrożona, znajdą się alternatywne rozwiązania - które powtórzę - zostaną zastosowane i przygotowane, zanim ta decyzja zapadnie. A wiemy, że może ona zapaść w każdej chwili.



Dodaje, że pod znakiem zapytania stoi organizacja Dnia Flagi Rzeczypospolitej.