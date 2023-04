"Dar Szczecina" kompletuje załogę. Mogą być szczury lądowe

Jest szansa, by przeżyć przygodę życia i wziąć udział w arktycznej wyprawie - "Dar Szczecina" płynie na kraniec Europy i potrzebuje załogi. Można jeszcze do niej dołączyć.

By to zrobić trzeba być pełnoletnim, a doświadczenie żeglarskie nie jest wymagane. Uczestnicy wyprawy odwiedzi porty w Norwegii i Danii. Dopłynie między innymi do Kopenhagi i Bergen.Przygoda rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 6 września. Nabór załogi trwa do 7 kwietnia.Zgłaszać można się na stronie internetowej Centrum Żeglarskiego.O ostatecznym składzie załogi zdecyduje kapitan.