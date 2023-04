Świąteczny Kiermasz Rękodzieła w UMS [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Trwa Świąteczny Kiermasz Rękodzieła w Urzędzie Miasta Szczecin.

W holu dawnej filharmonii na mieszkańców czekają stoiska z ozdobami wielkanocnymi, obrazami i stroikami. Rękodzieło wykonali członkowie organizacji pozarządowych - m.in. osoby niepełnosprawne i seniorzy.



- Myślę, że jest to połączenie czegoś fajnego z pożytecznym. - Warto popierać takie inicjatywy - mówili kupujący.



- Mamy wytwory naszych podopiecznych, które wykonują w swoich własnych pracowniach, to są ozdoby, dużo zieleni i kwiatów... Darowizny przeznaczamy na różne wycieczki - pani Marika z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niesprawnością Intelektualną, czyli Psoni.



- Jest to okazja do tego, żeby organizacje pozarządowe mogły przedstawić swoją działalność, to co na co dzień wykonują w swoich kołach i stowarzyszeniach. Mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, mamy wiele innych organizacji związanych z pomocą osobom niepełnosprawnym - dodaje Piotr Spunda z Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin.



Dochód z tego wydarzenia wspomoże działalność organizacji pozarządowych.



Kiermasz potrwa do godz 14.