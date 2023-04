Szczecińskie zabytki do remontu. Urzędnicy będą składać wnioski o dofinansowanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Brama Królewska, rzeźba "Ogniste Ptaki" z Parku Kasprowicza i m.in. Bazylika Archikatedralna - to zabytki, na których remont pieniądze chce zdobyć Miasto Szczecin.

Urzędnicy zaprezentowali pełną listę wniosków o rządowe dofinansowanie. W sumie to 10 zabytków. Wśród nich są również kamienice, budynek szkoły czy Kościół pw. Najświętszej Rodziny w Szczecinie-Płoni. O pieniądze walczy między innymi szczecińska katedra.



Potrzebny jest pilny remont, którego bez środków zewnętrznych nie uda się zrobić. Wyremontować trzeba dach i wymienić okna - mówi Dorian Sierek, kierownik techniczny katedry.



- Jeśli pieniądze się nie znajdą, to nie będziemy podchodzić do tych inwestycji. Sami nie dysponujemy takimi środkami. Jakiekolwiek remonty we wnętrzu bazyliki, na zewnątrz, to wszystko to są programy zewnętrzne, unijne i rządowe. Tylko staramy się zdobyć wkład własny i to też jest dla nas problem - mówi Sierek.



Mieszkańcy chwalą wybór urzędników, mają jednak też swoje propozycje.



- Szczególnie kamienice są bardzo ładne, ale zrujnowane, Brama Królewska również. - Wygląda trochę słabo w stosunku do innych, chociaż ona nie jest w najgorszym stanie. - To bardzo ważne, żeby inwestować w remonty zabytków. - Od razu przychodzi mi do głowy nasza willa, ponieważ jestem chórzystką byłej Politechniki Szczecińskiej, czyli ZUT. Ta willa na Wyspiańskiego 1, by się przydało ją wyremontować - mówią mieszkańcy.



W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków samorządy mogą złożyć do 10 wniosków, a maksymalna kwota pojedynczej dotacji to nawet 3,5 miliona złotych.



Rząd na program przeznaczy 3 mld zł.