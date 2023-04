Zapomniana Krąpiel będzie mieć "elegancką drogę" [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Za ponad dwa miliony złotych zostanie przebudowana droga w miejscowości Krąpiel w gminie Stargard. To w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

We wtorek podpisano umowę na budowę 1,5 kilometrowego odcinka. W ramach inwestycji zostanie położona nowa nawierzchnia oraz przebudowana sieć wodociągowa.



Nowa droga zmieni krajobraz naszej wsi - mówi Krzysztof Kowalczyk, sołtys Krąpieli.



- Droga, która istnieje tam od lat 70. w postaci płyt jombo, po prostu się skończyła ewidentnie. Czyli trzeba ją zrobić na nowo. Dzięki temu będziemy mieć nową, fajną, elegancką drogę - mówi Kowalczyk.



Rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zapomina o miejscowościach, które są terenami popegeerowskimi - zaznacza Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.



- Kiedyś się mówiło, że są te miejscowości daleko od szosy. Tam nawet tej szosy nie było. I to jest ta różnica, że dzisiaj robimy wspólnie z samorządem inwestycje w miejsca, które były zapomniane - mówi Bogucki.



98 procent pieniędzy na inwestycję pochodzi z budżetu państwa, a pozostałą część do budowy drogi dokłada gmina Stargard.