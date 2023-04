Świnoujście nadal bez ozdób świątecznych

Świąteczne pisanki i palmy w tym roku jeszcze nie zagościły w centrum Świnoujścia. Samorząd obiecuje, że ozdoby się pojawią, a mieszkańcy zastanawiają się kiedy, bo do Świąt czasu zostało niewiele.

Co roku w centrum Świnoujścia ogromne palmy i pisanki, na placu Wolności pojawiają się jeszcze przed Niedzielą Palmową. W tym roku ozdób zabrakło, co u wyspiarzy budzi mieszane uczucia.- Wszystkiego szkoda, do czego człowiek się przyzwyczaja i jest ładne, przyjemne i tak łaskocze trochę serce.- W zeszłym roku to było dość dużo tych palm. Przydałoby się trochę kolorów, trochę pusto, to nie jest to co na Wielkanoc. - Naprawdę jest przykro, a chyba tak miasto nie jest biedne. Jak to wygląda? - mówią mieszkańcy.Rzecznik prezydenta, Jarosław Jaz informuje, że choć z opóźnieniem, ozdoby jeszcze się pojawią.- Przed świętami Wielkiej Nocy, w tym roku w Świnoujściu można spodziewać się tradycyjnych ozdób. To będą takie, jakie np. można było oglądać w mieście przed świętami w ubiegłym roku.Do Niedzieli Wielkanocnej pozostały już tylko cztery dni. Zatem czasu na montaż ozdób jest niewiele.