Morska Stocznia Remontowa Gryfia z zyskiem [ZDJĘCIA]

Morska Stocznia Remontowa Gryfia ma dodatni wynik finansowy.

Prezes MSR "Gryfia" Krzysztof Zaremba poinformował, że wyniki spółki potwierdził niezależny audytor. To już drugi rok z rzędu, kiedy Gryfia odnotowuje zysk. Tym samym firma nie ma już statutu spółki o "zagrożonej działalności".



- My mamy bardzo dobrą sytuację, mam przyjemność poinformować, że biegły niezależny audytor określił stan finansowy MSR "Gryfia" jako bardzo dobry i stabilny. Wiąże się to z opinią audytora, że nie jesteśmy już przedsiębiorstwem, które musi mieć potwierdzenie kontynuacji swojej działalności, bo jest przedsiębiorstwem zagrożonym - dodał Zaremba.



Krzysztof Zaremba zastrzegł, że dobry wynik spółki nie ma nic wspólnego ze sprzedażą gruntów w Świnoujściu. Pieniądze z tej transakcji są przeznaczone na inwestycje.



- Pierwsza część została sprzedana za rządów Platformy Obywatelskiej i te pieniądze wówczas zostały po prostu nie wiadomo na co wydane. Teraz te pieniądze są przeznaczone na te inwestycje dot. budowy głębi dokowej. To są pieniądze, które mamy - jak to się mówi - na boku odłożone, właśnie na współfinansowanie tej inwestycji - podkreślił Zaremba.



Tak dobrych wyników finansowych Gryfia nie miała od kilkunastu lat.