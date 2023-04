Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Mężczyzna, który zgwałcił seniorkę, stanie przed sądem. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w głośnej sprawie.

Do zdarzenia doszło w maju ubiegłego roku w Kołobrzegu. 39-letni Patryk M. odpowie za gwałt ze szczególnym okrucieństwem.



Został zatrzymany przez kołobrzeską policję po tym, jak pobił i zgwałcił babcię swojej partnerki. 86-letnia kobieta trafiła do szpitala, a po kontakcie ze śledczymi wskazała Patryka M., jako sprawcę napaści.



Został tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 15 lat więzienia.