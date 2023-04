Śmierć na przejazdach kolejowych. Ruszyła akcja edukacyjna [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ignorowanie znaku "STOP", wjeżdżanie pod opadające rogatki czy omijanie slalomem półrogatek - to najczęstsze błędy, popełniane przez kierowców na przejazdach kolejowych.

Kolejarze przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w trakcie podróży na Święta Wielkanocne.



Pracownicy kolei objaśniają m.in. co należy zrobić, kiedy nasz samochód utknie na przejeździe kolejowym. - Należy bezzwłocznie opuścić auto. Potem podejść do mechanizmu rogatkowego lub krzyża Św. Andrzeja, gdzie znajduje się żółta naklejka z indywidualnym numerem przejazdu i zawiadomić służby - przypomina rzecznik PKP w Zachodniopomorskiem, Bartosz Pietrzykowski: - Żółta naklejka posiada trzy ważne numery - alarmowy, na który właśnie należy zadzwonić w sytuacji kryzysowej, drugi numer to jest dziewięciocyfrowy, unikatowy dla każdego przejazdu kolejowo-drogowego w Polsce. Pozwala on co do metra zidentyfikować, na którym przejeździe znajduje się osoba dzwoniąca.



W pierwszym kwartale 2023 roku, w regionie doszło do czterech niebezpiecznych zdarzeń na przejeździe kolejowo-drogowym w wyniku czego trzy osoby zostały ciężko ranne.