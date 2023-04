Mieszkańcy zaskoczeni przebiegiem obwodnicy Przęsocina. Domagają się spotkania [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Przęsocina nie chcą obwodnicy, która będzie przebiegać pod ich domami. W środę na ręce burmistrza Polic Władysława Diakuna złożyli pismo, w którym domagają się spotkania w tej sprawie.

W piśmie twierdzą, że zostali zaskoczeni takim przebiegiem obwodnicy - mówi Radosław Sochanowski, mieszkaniec ulicy Radosnej.



- Były konsultacje społeczne dla różnych innych wariantów. One były nazwane kolorami - wariant niebieski, pomarańczowy. Natomiast ten wariant, tzw. biały, nie był poddany konsultacjom. Wyskoczył niczym ten przysłowiowy królik z kapelusza, dosłownie w ostatniej chwili. Z prasy dowiedzieliśmy się, że to jest wariant "prawie ostateczny" - mówi Sochanowski.



Mieszkańcy uważają, że wariant obwodnicy Przęsocina zaproponowany przez gminę, zniszczy Puszczę Wkrzańską - mówi Piotr Michalski.



- Prawie pod oknami. To jest właśnie to, że chcielibyśmy chociaż porozmawiać z kimś, kto mógłby się z nami jakoś porozumieć. Żebyśmy mogli razem wypracować jakiś kompromis. Bo to jest jednak nie fair, że nagle zostaliśmy tak zaskoczeni - mówi Michalski.



Zdaniem protestujących, zagrożona jest rzeka Grzybnica i Struga Przęsocińska.



Czekamy na stanowisko gminy w tej sprawie.