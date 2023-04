Miliony na gorące posiłki dla dzieci i młodzieży [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Ponad 22 miliony złotych na gorące posiłki dla dzieci i młodzieży w szkołach dostaną zachodniopomorskie gminy. To w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

59 samorządowców z regionu podpisało umowy na dofinansowanie wyżywienia w Koszalinie i Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie.



- Takie wsparcie, w kwocie 140 tysięcy złotych, dostała gmina Węgorzyno, o czym mówi jej burmistrz Monika Kuźmińska. - Dużo ludzi korzysta z tych posiłków, z tych właśnie środków, które na te posiłki, na dożywianie dostaliśmy.



Posiłki są częste, są ciepłe, także z tego jesteśmy bardzo zadowoleni - przyznaje Józef Piątek, burmistrz Morynia.



- Program jest skierowany do dzieci, które nie miały pełnego wyżywienia dziennego, albo wcale nie jadły posiłków - podkreśla wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - To wydawało się w XXI wieku, w środku Europy, nie do pomyślenia, a niestety takie przypadki były. Ale dzięki wspólnemu wysiłkowi, z jednej strony ten rządowy program i środki podarowane z budżetu państwa, pozwoliły praktycznie wyeliminować to zjawisko.



Program przewiduje udzielanie pomocy w formie: posiłku, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, oraz świadczenia w postaci produktów żywnościowych. Kwota dofinansowania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w latach 2019-2023 w całej Polsce wynosi prawie 3 miliardy złotych.